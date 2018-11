Calderon doet weer Formule 1-test bij Sauber

Verstappen: Voorkeur voor Zandvoort

13 november Max Verstappen heeft in de 'strijd' om een Grand Prix voor de Formule 1 in Nederland zijn voorkeur uitgesproken voor Zandvoort. ,,Ik zou gaan voor Zandvoort. Dat is meer voor raceauto's. De motorcoureurs zouden altijd Assen zeggen'', zei Verstappen op de vraag wat zijn favoriete circuit is tegen FHM.