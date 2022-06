Canadezen lopen uit voor de Formule 1 en niet vanwege Stroll en Latifi

Met video's Max Verstappen klokt derde tijd in openings­trai­ning, Mercedes en Ferrari stuiteren

Max Verstappen moest in de eerste vrije training voorafgaand aan de GP van Azerbeidzjan alleen teamgenoot Sergio Pérez en Charles Leclerc voor zich dulden. Achter Red Bull Racing en Ferrari was het gat groot naar Lewis Hamilton, die met zijn Mercedes over het asfalt schraapte en dik een seconde toegaf.

10 juni