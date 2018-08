Carlos Sainz vertrekt naar McLaren

Force India gered door vader van Lance Stroll

7 augustus Het Formule 1-team Force India is gered. De renstal heeft samen met een groep investeerders een deal gesloten met alle schuldeisers, waardoor Force India niet langer onder curatele staat. Het raceteam heeft grote schulden en was daarom door een rechter in Londen onder curatele gesteld. In een verklaring stelt Force India dat alle schuldeisers volledig worden terugbetaald.