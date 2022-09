Carlos Sainz verwacht spannende kwalificatie in Zandvoort: ‘Ik was verrast over hoe snel iedereen was’

,,Ik was verrast over hoe snel iedereen was in de trainingen vrijdag. Voor ons was het een lekker gevoel om weer in een auto te rijden die competitief is, maar McLaren, Mercedes en Red Bull zaten er ook goed bij”, aldus de nummer 4 in het kampioenschap van de Formule 1. ,,De verschillen waren minder dan 3 tienden van een seconde. Ik denk dat het heel dicht bij elkaar zal zitten in de kwalificatie. En dus wordt het spannend.”

Charles Leclerc noteerde in de tweede training de snelste ronde in zijn Ferrari, Sainz gaf slechts 4 duizendsten toe. George Russell en Lewis Hamilton waren in hun Mercedessen de snelsten in de eerste training. Lando Norris klokte in de tweede sessie de vierde tijd in zijn McLaren. Wereldkampioen Max Verstappen kon zich niet onderscheiden; hij viel in de eerste sessie na 10 minuten uit met een kapotte versnellingsbak en zette in de tweede oefensessie slechts de achtste tijd neer.

De Nederlander domineerde vorige week in Spa en reed al zijn concurrenten op grote achterstand. Maar het bochtige en smalle circuit in Zandvoort is niet te vergelijken met de glooiende baan in Spa met zijn lange bochten en rechte stukken. ,,Er is hier meer downforce vereist en dat past onze auto beter, dus onze verwachting was wel dat we hier beter zouden zijn dan op Spa”, zei Sainz. ,,En we kunnen nog harder, want we hadden nog verre van de ideale balans.”

