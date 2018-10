Chagrijnige Verstappen: Kwalificatie was gewoon slecht

Door Arjan Schouten



Zijn ogen spuwden nog net geen vuur, bij de persconferentie na afloop van de kwalificatie. Op de stoel naast hem zat Daniel Ricciardo te jubelen over zijn derde poleposition in zijn carrière. Trots te praten over een mooie Red Bull-lockdown van de eerste startrij bij de Mexicaanse Grand Prix van morgen. Maar natuurlijk kon Max Verstappen daar absoluut niet van genieten. Hij was het hele weekend de snelste. Hij was de favoriet. Hij had hier in Mexico geschiedenis moeten schrijven als jongste polesitter ooit, met zijn 21 jaar en 27 dagen. Dat record van Sebastian Vettel uit 2018 naar de prullenbak moeten racen. Maar nota bene zijn ploeggenoot ruïneerde dat ideale scenario in de allerlaatste secondes van de kwalificatie waarin Verstappen tot op dat moment nog de snelste was, door met 26 duizendsten van een seconde onder de tijd van Verstappen te duiken. ,,Zo’n kwalificatie kan soms best spannend zijn, hè. Dat hebben we vandaag wel weer gezien’‘, vertelde Ricciardo, met een brede glimlach op zijn gezicht.