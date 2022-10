Charles Leclerc crasht, Max Verstappen eindigt bandentest als zesde: ‘Alles werkt vrij goed’

Onbegrip bij Red Bull Racing na serieuze straf Red Bull is door de FIA hard gestraft voor het overschrijden van de budgetcap in het Formule 1-seizoen van 2021. Het team van Max Verstappen krijgt onder meer flink minder tijd in om de auto te ontwikkelen in de windtunnel. ,,Deze straf duurt twaalf maanden en daarbij komt nog dat we de dupe zijn van ons eigen succes.” Lees hier de volledige reactie van teambaas Christian Horner. (Premium)

Verstappen: ‘Net alsof ik op ijs reed’

Voor Verstappen was het nog wat zoeken naar grip op het Mexicaanse asfalt. In de eerste vrije training spinde hij zelfs. ,,Ik had een klein momentje, maar zodra ik naast de ideale lijn kwam was het net alsof ik op ijs reed. Uiteindelijk was ik de auto kwijt en trapte ik op de rem", zei hij daarover op zijn website. In Mexico-Stad rijden de coureurs op grote hoogte in ijle lucht. Of het lastig was om de banden op temperatuur te krijgen? ,,Op de zachte banden ging dat prima, maar daar reden we maar één run op. In VT2 hadden we de bandentest en dat maakt alles wat lastiger en onbekender, net zoals vorig weekend. De harden banden zijn wat verraderlijker.”



Volgens Verstappen is het lastig om te zeggen waar hij precies staat met zijn Red Bull. ,,We hebben nog maar weinig informatie kunnen verzamelen, maar gekeken naar wat we hebben kunnen proberen, werkt alles vrij goed.”