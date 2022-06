Charles Leclerc hangt een gridstraf boven het hoofd voor Grand Prix van Canada

Lewis Hamilton verwacht er ondanks rugpijn gewoon bij te zijn in Canada

Mercedes sluit niet uit dat Lewis Hamilton de Grote Prijs van Canada van volgend weekend moet missen vanwege rugklachten. De zevenvoudig wereldkampioen eindigde zondag op de vierde plek in de Grote Prijs van Azerbeidzjan, die gewonnen werd door Max Verstappen, en klaagde vanuit zijn stuiterende auto over zijn zere rug. ,,My back is killing me man”, riep hij via de boordradio.

