Check hier alle hoogtepunten van de GP in Canada

Met video Max Verstappen vond alleen start tricky bij GP van Spanje: ‘Maar ik geef natuurlijk niet op’

Max Verstappen liet in de Grand Prix van Spanje opnieuw zien momenteel met kop en schouders boven de rest uit te steken. Na zaterdag al de kwalificatie naar zijn hand gezet te hebben, reed de leider in de WK-stand in de race van start tot finish vooraan. ,,Het was weer een sterk weekend en het is enorm genieten in deze auto”, zo luidde zijn eerste reactie na de veertigste zege in zijn carrière.