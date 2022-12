Christian Horner voelt niets voor vertrek naar Ferrari: ‘Ik voel een zeer sterke band met Red Bull’

Max Verstappen heeft zijn punt gemaakt, nu is het nog één keer samen vol gas voor Red Bull

De nasleep van het titelgevecht van een jaar eerder, budgetcap-gate, een persboycot, een ruzie in het eigen team. Saai was het nooit, het recordseizoen van Max Verstappen. De vrede getekend wil Red Bull in schoonheid afsluiten.

18 november