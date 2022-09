Christian Horner: ‘Zolang het WK niet beslist is, staat er voor mij niets vast’

Na de zege in Spa riep topman Helmut Marko dat Verstappen nog twee á drie zeges nodig heeft om zeker te zijn van het wereldkampioen. In Zandvoort volgde er meteen weer een, maar na die imposante vertoning waagde teambaas Horner het niet om het woord kampioenschap ook maar in de mond te nemen.

,,Ik weet niet hoe het met het rekenwerk van Helmut zit, nu. Maar tot er mathematisch geen beslissing in het kampioenschap is, staat er voor mij niets vast”, aldus Horner. ,,Er volgen nog veel races, natuurlijk ziet de WK-stand er heel gezond uit voor ons. Onze aanpak is echter methodisch voor elke race. We doen elke keer weer hetzelfde, zo behouden we de focus op de job. En als je uiteindelijk steeds van die dagen hebt zoals in Zandvoort, dan komt het met die WK-stand vanzelf wel goed.”