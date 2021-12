Clash tussen Verstappen en Hamilton: botsingen, misverstanden, straffen en scheldpartijen

Door Rik Spekenbrink



Rode vlaggen, safety cars, botsingen, onderhandelingen met de wedstrijdleiding, misverstanden, straffen en scheldpartijen. De eerste Formule 1-race in Saoedi-Arabië gaat de boeken in als één van de meest chaotische en wonderlijke grands prix aller tijden. Niet in de laatste plaats omdat het weer raak was tussen aartsrivalen Lewis Hamilton en Max Verstappen. Maar ook door de uiteindelijke afloop. Hoe mooi en uniek na 21 enerverende races in 2021: met ieder 369,5 punt gaan de twee titanen het volgende week voor eens en altijd uitvechten in Abu Dhabi.