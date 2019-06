Code rood nadat Verstappen de muur invliegt, ook Bottas crasht hard

Het gebeurde allemaal in bocht 10, de laatste bocht van de Red Bull Ring. Verstappen pakte de kerbs en schoot daarna weg. Zijn wagen maakte een draai en belandde vervolgens achterstevoren in de muur.



De Nederlander nam gelijk de schuld op zich. ,,Sorry mannen, ik verloor de wagen”, zei hij eenmaal aangekomen in de pitstraat.



Vlak nadat de baan weer vrij werd gegeven, klapte Valtteri Bottas ook met een noodgang de muur in. De Mercedes-coureur kreeg 25 g-krachten te verwerken en moest daardoor gecontroleerd worden bij de artsen op het circuit.