Column Arjan Schouten | Op Silverstone hangt dit weekeinde niet voor niets een foto van Brad Pitt boven de garagedeur

Met samenvatting Max Verstappen kritisch over trackli­mits na rommelige kwalifica­tie in Oostenrijk: ‘We lijken wel amateurs’

Hij pakte voor de vierde keer op rij poleposition en start zondag gewoon weer vooraan, maar ook Max Verstappen ergerde zich groen en geel aan alle afgenomen tijden op de Red Bull Ring. ,,We moeten echt na gaan denken over een betere oplossing voor dit probleem, want dit zag er beetje stom uit.”