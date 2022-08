Contractverlenging met een knipoog van Alexander Albon: 'Het klopt dat ik volgend jaar voor Williams rijd’

Thuis contant geld bewaren? 'Belasting­dienst ziet dit geld niet door de vingers’

Nauwelijks rente op spaarrekeningen, een oorlog in Oekraïne en hoge inflatie. Het zijn onzekere tijden. Om zekerheid te hebben, bewaren sommige mensen een pak geld onder het matras of in een la. Maar is dit wel verstandig?

7:16