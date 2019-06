‘Coureurs krijgen kans om toekomst F1 vorm te geven’

Hamilton haalde na afgelopen race in Frankrijk hard uit naar de bazen in de Formule 1. ,,Ze hebben jarenlang slechte beslissingen genomen. Dit is een cirkel die er al was voordat ik de Formule 1 in kwam. Dat komt door de manier waarop Bernie Ecclestone (de voormalige baas van de F1) leiding gaf aan de sport. Totdat die manier van leiding geven aangepast wordt, blijft de situatie zo.”



Hamilton was vorige week ook bij een belangrijke bijeenkomst in Parijs waar de teambazen en de wereldautosportbond FIA de toekomst van de F1 bespraken.