Daniel Ricciardo hoeft zich geen illusies te maken over vast zitje bij Red Bull

Max Verstappen op pole, Sergio Pérez jaagt op tweede plek, maar eigenlijk draait het in Abu Dhabi maar om één man

Max Verstappen start van pole position, teammaat Sergio Pérez heeft nog echt wat te winnen in Abu Dhabi, maar de laatste van race van 2022 is toch vooral een afscheidsfeestje. Van Sebastian Vettel, viervoudig wereldkampioen met alleen maar fans in de paddock.

20 november