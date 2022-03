Daniel Ricciardo moet voor straf naar achteren wegens hinderen Esteban Ocon

Voorbeschouwing F1 Onwennig uitzicht voor Max Verstappen: ‘Checo op pole stemt me wel positief’

Om een bewogen weekeind af te sluiten wordt er vanavond ook nog gewoon geracet op het gevaarlijke circuit in Saoedi-Arabië. Met een Red Bull-wagen op pole, maar Max Verstappen pas achter beide Ferrari’s op P4. ,,De potentie is er, met Checo op pole, dat stemt me wel positief.”

13:17