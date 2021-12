‘De eerste ooit’ met Richard Krajicek: ‘Verstappens mentale kracht is echt van het niveau Nadal of Djokovic’

Deze jury beslist mee over wereldti­tel: ‘Ze hebben geen idee hoe het is om met 300 km/u op een bocht af te gaan’

Max, Lewis en... de FIA? Met de clashes van de voorbije weken is het niet ondenkbaar dat we tijdens de grote apotheose in Abu Dhabi niet twee, maar drie hoofdrolspelers krijgen. Als Verstappen en Hamilton zich (opnieuw) misdragen, kunnen de stewards beslissen over winst en verlies. Wie zijn zij? Hoe gaan ze te werk? En waarom liggen ze onder vuur? Eén ding is zeker: ze zetten de coureurs op scherp. Verstappen: ,,Zet die tv maar aan.”

