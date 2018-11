De GP van Brazilië, welkom in de ongeorganiseerde chaos

Door Arjan Schouten



Erg hoog zal de Braziliaanse GP niet op de bucketlist-lijstjes van de Max Verstappen-fans staan. Te ver. Te duur. Te onveilig. Maar mocht u toevallig toch al in Zuid-Amerika zijn, ergens in november, het is wel een aanradertje, hoor. Vooral omdat het hier in niks lijkt op de minutieus georkestreerde Grands Prix die we kennen uit Europa. Het is hier een chaos. En niet eens een georganiseerde chaos. Op het circuit valt het nog wel mee, al ziet zelfs een blinde dat Interlagos sinds de jaren zeventig natuurlijk eindeloos is opgelapt en bijgeschilderd. Maar vooral hoe je er als bezoeker komt is een ervaring die je eens meegemaakt moet hebben. Het Autodromo José Carlos Pace ligt namelijk niet ergens buiten de stad op een verlaten industrieterrein of in een nietszeggend dorpje op een half uur rijden van downtown zoals in Austin. Nee, Interlagos ligt gewoon midden in de woonwijk Interlagos. En dat is op z’n zachtst gezegd niet de beste wijk van miljoenenstad São Paulo.