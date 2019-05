De GP van Monaco zien vanaf een jacht? Het is big business

En leuk was het, want sinds de GP van 1983 heeft Bleekemolen geen race meer gemist, zo vertelt hij in de roef van de Half Moon. Met zestien meter en vier slaapkamers nog een redelijk bescheiden vaartuig tussen alle miljoenenjachten. ,,Die hele grote jongens doen zo een half miljard’’, weet Bleekemolen.



In de jaren tachtig en negentig van de vorige eeuw meerde hij in Monaco ook tijdens het raceweekend nog af tegen het normale haventarief van een paar tientjes. ,,Dat was niet hoger dan normaal voor dat ene weekend. Alleen kwam de havenmeester maandagochtend even vragen of alles bevallen was.’’



En dan moest je als eigenaar van een jacht wel even wat flappen bij de trotse Fransman in de hand stoppen. Sinds een jaar of vijftien gaat het regelen van een ligplaats officieel via het havenkantoor. En elke eigenaar van een jacht kan een enorme mail vol met regels en beperkingen tegemoet zien. Zo mag er niet teveel herrie worden gemaakt, moeten er op alle jachten verplicht dezelfde vlaggetjes worden opgehangen voor perfecte tv-beelden en nog vrij nieuw is dat alle gasten op de jachten ook in het bezit moeten zijn van een officiële toegangskaart.

