De Vries aan de slag als reservecoureur bij Mercedes: ‘Een mooi gebaar’

De Formule 2-kampioen van 2019 zegevierde vorige week bij de eerste race van het seizoen in Saudi-Arabië, in de tweede race eindigde hij als veertiende. De Vries gaat aan kop in het klassement. Zijn Belgische teamgenoot in de Formule E, Stoffel Vandoorne, is ook reservecoureur bij de toonaangevende renstal in de Formule 1. ,,Ik voel me bevoorrecht dat ik als reservecoureur mag aansluiten bij Mercedes voor het komende seizoen”, schrijft De Vries op Instagram. ,,Ik bedank de hele Mercedes-familie voor het vertrouwen en de steun.”

Lewis Hamilton en Valtteri Bottas vormen al jaren het vaste rijdersduo van de Duitse renstal in de koningsklasse. Toen Hamilton aan het einde van het afgelopen seizoen vanwege besmetting met het coronavirus de GP van Sakhir moest overslaan, besloot de teamleiding echter om niet reserverijder Vandoorne in de auto te zetten, maar om George Russell van Williams tijdelijk over te hevelen naar Mercedes.



De Vries mocht in december bij de testdag in Abu Dhabi voor het eerst in een Formule 1-bolide van Mercedes rijden. Hij zette de tweede tijd neer bij de zogeheten Young Driver Test, achter tweevoudig wereldkampioen Fernando Alonso.

Volledig scherm Nyck de Vries. © ANP

,,Een mooi gebaar van Mercedes, ik ben heel dankbaar met deze kleine promotie binnen de Mercedes-familie”, zegt De Vries vanuit zijn woonplaats Monaco. ,,Maar mijn focus ligt op de Formule E. Dit doe ik er bij.” De Vries verwacht begin mei, bij de Grote Prijs van Portugal in Portimão, als reservecoureur te debuteren.

De Nederlander, die vorige week het Formule E-seizoen startte met een zege in Saudi-Arabië, meldt zich deze maand wel op de fabriek van Mercedes in Brackley, onder meer voor testwerk op de simulator en de nodige voorbereidingen voor het geval hij ‘ooit’ in moet stappen bij Mercedes. ,,Stoffel en ik delen de reserverol. Dat houdt in dat één van ons steeds aanwezig is bij de races”, zegt De Vries. Lewis Hamilton en Valtteri Bottas zijn de vaste coureurs van Mercedes. Mocht er in een GP-weekeinde iets met één van beiden gebeuren, dan staat de reservecoureur paraat om in te stappen.

Eén stap van F1-debuut verwijderd

,,Door de coronasituatie is alles anders dan anders. Het zou goed kunnen dat ik bij een GP vooral op mijn hotelkamer moet blijven en met niemand contact mag hebben. Anders heeft het nog geen nut om er te zijn als onverhoopt één van de coureurs besmet raakt. Als we wat meer vrijheden hebben, zal ik uiteraard op het circuit aanwezig zijn en alle meetings en briefings van het team bijwonen.”

In feite is De Vries nog maar één stap verwijderd van zijn debuut in de Formule 1, twee jaar nadat hij kampioen werd in de Formule 2. Aangezien er toen in de koningsklasse geen plek voor hem was, maakte hij de overstap naar de Formule E. De Vries is tevens test- en reservecoureur bij Toyota in het langeafstandsracen. ,,Iedere jonge coureur droomt ervan om naar de Formule 1 te gaan. Dat heb ik ook gedaan. Maar nu niet meer. Het zou mooi zijn als het ooit gebeurt, maar zo niet: ook prima. Ik heb een ander pad gekozen. Ik ben blij met alle kansen die ik momenteel krijg. Het zou fantastisch zijn als ik kan presteren in de Formule E en dat kan combineren met een vaste plek bij Toyota.”