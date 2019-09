De Vries doet goede zaken met ijzersterke inhaalrace

Daarin ging de coureur van ART Grand Prix voortvarend van start. Hij haalde een aantal wagens voor zich in en kreeg al vrij snel zijn grootste concurrenten weer in het vizier. De Vries werd nog een handje geholpen toen Nicholas Latifi, de nummer 2 in het kampioenschap, zijn voorvleugel moest vervangen na een botsing en geen uitzicht meer had op een goede klassering.



In het tweede gedeelte van de race bleef de Nederlander gestaag stijgen. Hij kwam weg met een foutje in de eerste chicane en reed met nog zes rondes te gaan in derde positie, met uitzicht op meer. Hij naderde ook Callum Ilott in rap tempo en passeerde de Engelsman aan het einde van het rechte stuk. Luca Ghiotto had in de slotrondes echter nog veel meer over dan De Vries, waardoor de Italiaan in zijn thuisrace als tweede eindigde.



Niemand kon koploper Matsushita meer bedreigen. De Japanner won op Monza zijn tweede hoofdrace van het seizoen en mocht 25 punten aan zijn totaal toevoegen, terwijl De Vries met 19 nieuwe punten verder uitloopt in het klassement. ,,Na gisteren moest ik van ver terugkomen‘’, zei de Fries na afloop op het asfalt. ,,Iedereen maakt fouten, maar als team hebben we het goed gedaan vandaag. Een megarace terug naar het podium, waar we allemaal heel blij mee mogen zijn.‘’