De Vries laat Wilhelmus klinken op Hungaroring

Door Arjan Schouten Het Friese racetalent Nyck de Vries pakte in Hongarije zijn tweede zege van het seizoen, na winst in de sprintrace op Paul Ricard, een maand geleden. De coureur van Prema pakte de volle buit na een mooie gevecht op de opdrogende Hungaroring, voor de neus van Lando Norris en Antiono Fuoco.

Aanvankelijk lag hij nog veertien seconden achter leider Lando Norris, maar de Nederlander wist de wedstrijd in de tweede helft compleet om te draaien. ,,De omstandigheden veranderden enorm," merkte De Vries. ,,We wisten dat het bijzonder lastig ging worden. We gokten op een later opdrogende baan en toen dat scenario ook de juiste bleek, wisselden we snel van compound, terwijl de anderen denk ik wat meer op natte omstandigheden gokten."