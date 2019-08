De Vries tweede in Hongarije en blijft leider in Formule 2

Want die startte van pole position. Dat levert hem naast de 18 punten voor de tweede plek nog 4 bonuspunten op. De Vries gaat, met na Hongarije nog vier raceweekeinden te gaan, comfortabel aan de leiding in het wereldkampioenschap: 192 om 164 punten. Morgen wordt nog een race gereden op de Hungaroring, de kortere variant.



De Vries startte dus van pole, nadat hij gisteren in een natte kwalificatie de snelste was geweest. Hij ging ook goed van start, maar verremde zich in de eerste bocht. Latifi, vanaf plek 3 gestart, kon daardoor binnendoor inhalen.



De Vries probeerde daarna de zogenoemde undercut, als eerste naar binnen voor nieuwe banden in de hoop daarna snellere rondes te kunnen rijden en Latifi voor te blijven als die zijn pitstop zou maken. Maar toen die een paar rondes later ook van banden wisselde, kwam hij opnieuw voor De Vries terug op de baan. Even drong De Vries aan, maar hij moest Latifi uiteindelijk laten gaan en genoegen nemen met een tweede plek. De race eindigde achter de safety car, na een geplofte motor van Ralph Boschung, een coureur uit het achterveld.