Deze coureurs zijn al zeker van een plek in de Formule 1 volgend jaar (en deze stoeltjes zijn nog vrij)

Red Bull Racing

Stoeltje 1: Max Verstappen. De regerend wereldkampioen is bijna niet meer weg te denken bij het team waar hij al op zestienjarige leeftijd aan de slag ging. In 2015 debuteerde hij bij zusterteam Toro Rosso in de Formule 1 en een seizoen later volgde al de overstap naar Red Bull. Om alle speculaties over een mogelijk vertrek voor te zijn, zette hij een paar maanden na het behalen van de wereldtitel zijn handtekening onder een megacontract tot eind 2028.

Stoeltje 2: Sergio Pérez. Verstappens Mexicaanse teamgenoot heeft een contract tot eind 2024. Hij kwam eind 2020 over van Racing Point, het huidige Aston Martin. De teller staat inmiddels op twee gewonnen grands prix.

Ferrari

Stoeltje 1: Charles Leclerc. De Monegask ligt nog tot eind 2024 vast, al gaan er geruchten dat er een ontbindingsclausule in dat contract zit. Die zou hij echter alleen kunnen inroepen als Ferrari niet in de top drie van het constructeurskampioenschap eindigt.

Stoeltje 2: Carlos Sainz. De Spanjaard heeft net als Leclerc een contract tot en met 2024, dus de line-up van de Italiaanse renstal blijft de volgende twee seizoenen normaal gesproken ongewijzigd.

Mercedes

Stoeltje 1: Lewis Hamilton. Na de voor Hamilton dramatische ontknoping van vorig seizoen (Max Verstappen hield hem in de laatste ronde van de laatste race van zijn achtste wereldtitel) werd er maandenlang gezinspeeld op een afscheid. Na een periode van stilzwijgen tekende de 37-jarige coureur echter ‘gewoon’ een contract tot eind 2023.

Stoeltje 2: George Russell. Mercedes ziet in de 24-jarige Brit iemand voor de toekomst. De huidige nummer vier in de WK-stand heeft dan ook een langlopend contract, de precieze duur ervan is onduidelijk.

Volledig scherm Lewis Hamilton plakt er na dit seizoen nog zeker een jaar aan vast bij Mercedes. © AFP

Alpine

Stoeltje 1: Esteban Ocon. Nadat hij in 2019 een jaartje aan de kant stond, vond de Fransman in 2020 onderdak bij Renault. Bij opvolger Alpine ligt hij nog vast tot eind 2024.

Stoeltje 2: Nog niet bekend. Een heuse soap deze week in de Formule 1. Alpine communiceerde dat Oscar Piastri de naar Aston Martin vertrokken Fernando Alonso zou opvolgen. De Australiër - die achter de schermen met McLaren lijkt te onderhandelen, beweerde echter van niks te weten en in 2023 zeker níet voor Alpine te rijden.

McLaren

Stoeltje 1: Lando Norris. De 22-jarige Brit rijdt sinds 2018 voor McLaren en is daar voorlopig nog niet weg. Hij heeft nog een contract tot eind 2025.

Stoeltje 2: Nog niet (helemaal) bekend. Daniel Ricciardo heeft een contract tot eind 2023 bij McLaren, maar de Australiër is niet gelukkig bij zijn huidige team. De voormalige teamgenoot van Verstappen heeft problemen met de auto en zou na een troosteloos seizoen zomaar zijn contract in kunnen leveren. En dat biedt mogelijk weer kansen voor Piastri, de regerend kampioen in de Formule 2.

Volledig scherm Lando Norris (rechts) blijft bij McLaren, achter de naam van Daniel Ricciardo staat nog een vraagteken. © AFP

Alfa Romeo

Stoeltje 1: Valtteri Bottas. De 32-jarige Fin vertrok vorig jaar na vijf seizoenen bij Mercedes en vond onderdak bij Alfa Romeo. Daar loopt zijn contract nog tot eind volgend jaar.

Stoeltje 2: Nog niet bekend. De Chinees Guanyu Zhou voldoet aan de verwachtingen van het team, maar officieel is er nog niks op papier gezet voor 2023.

Haas

Stoeltje 1: Kevin Magnussen. De Deen werd binnengehaald nadat Nikita Mazepin vanwege de oorlog in Oekraïne moest vertrekken. De Rus stond net als zijn vader op de Europese sanctielijst vanwege banden met Vladimir Poetin. Magnussen werd daarop door Haas benaderd en tekende een contract tot eind 2023.

Stoeltje 2: Nog niet bekend. Mick Schumacher, tevens reservecoureur bij Ferrari, is nog niet zeker van een contract. Zijn toekomst ligt bij Haas of een andere renstal. Bij Ferrari moet hij nog zeker tot 2025 geduld, want tot die tijd houden Leclerc en Sainz de stoeltjes bezet.

AlphaTauri

Stoeltje 1: Pierre Gasly. De Fransman ligt tot eind 2023 vast bij het zusterteam van Red Bull, maar hoopt natuurlijk nog altijd op een tweede kans naast Verstappen.

Stoeltje 2: Nog niet bekend. Yuki Tsunoda zal zijn prestaties dit seizoen moeten opkrikken. Vooralsnog is de Japanner niet zeker van zijn zitje voor 2023. Wie weet schuift Red Bull iemand uit de talentenpool door.

Volledig scherm Tweevoudig wereldkampioen Fernando Alonso volgt bij Aston Martin de afscheidnemende Sebastian Vettel op. © AP

Aston Martin

Stoeltje 1: Fernando Alonso. De tweevoudig wereldkampioen verbaasde vriend en vijand door plotseling een contract te tekenen bij Aston Martin. Hij vult daar de leegte op die Sebastian Vettel achterlaat. De Duitser, goed voor vier wereldtitels, stopt na dit seizoen.

Stoeltje 2: Lance Stroll. De Canadees ligt nog tot eind 2023 vast bij het team waarvan zijn vader Lawrence Stroll de eigenaar is.

Williams

Stoeltje 1: Alexander Albon. De 26-jarige Thai, geboren en opgegroeid in Engeland, verlengde zijn contract bij Williams met meerdere jaren. En dat maakte hij op ludieke wijze bekend.

Stoeltje 2: Nog niet bekend. Nicholas Latifi heeft weliswaar een vrije training (in Hongarije) als snelste afgesloten, zeker van een stoeltje in 2023 is de Canadees nog allerminst. De Nederlander Nyck de Vries en Piastri worden gezien als potentiële opvolgers.

