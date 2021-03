Dit is de grote F1-gids: van alle starttijden van de GP's tot portretjes van de coureurs

F1-GROOTMACHT Ferrari-team­baas waarschuwt: ‘Mogen niet nog zo’n teleurstel­lend jaar draaien’

26 februari Een historisch slecht seizoen draaide Ferrari in 2020, met nul zeges en slechts een zesde plaats in het kampioenschap. Het moét dit jaar beter. ,,Maar dat gigantische gat met de top dicht je niet in één winter.’’