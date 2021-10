Dit is de stand in de Formule 1: Verstappen kan leider Hamilton in Turkije weer inhalen

Lewis Hamilton is de leider in de strijd om het wereldkampioenschap in de Formule 1. Met zijn 100ste GP-zege van twee weken geleden in Rusland, haalde hij Max Verstappen weer in. Het verschil is met twee punten nog altijd minimaal. Max Verstappen heeft in Turkije dit keer een betere uitgangspositie en kan de koppositie weer overnemen.