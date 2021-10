Dit is de stand in de Formule 1: Verstappen neemt koppositie weer over van Hamilton

De Finse coureur Valtteri Bottas van Mercedes won de Grand Prix van Turkije en staat derde in de WK-stand met 177 punten. In de strijd om de constructeurstitel gaat Mercedes aan kop met 433,5 punten. Red Bull Racing volgt met 397,5 punten.



Er zijn dit jaar nog zes races te gaan, te beginnen over twee weken op het Circuit of the Americas in Austin, Texas.



Resterende races in 2021

24 oktober: Grand Prix van de Verenigde Staten in Austin

7 november: Grand Prix van Mexico in Mexico City

14 november: Grand Prix van Brazilië in São Paulo

21 november: Grand Prix van Qatar in Lusail

5 december: Grand Prix van Saudi-Arabië in Jeddah

12 december: Grand Prix van Abu Dhabi in Yas Marina