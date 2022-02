Dit zijn de nieuwe bolides van Lewis Hamilton en Max Verstappen in de Formule 1

Mercedes

De W13 van Mercedes is niet meer overwegend zwart, maar terug naar het oude vertrouwde grijs. Met Lewis Hamilton en George Russell achter het stuur hoopt de Engelse ploeg Max Verstappen te onttronen als wereldkampioen, nadat Hamilton afgelopen seizoen in de Grand Prix van Abu Dhabi op pijnlijke wijze naast het eremetaal greep. Lees hier meer over de nieuwe Mercedes.

Volledig scherm W13. © Mercedes

Haas

De nieuwe bolide van Haas is grotendeels wit, met rood en blauw als steunkleuren. De voor- en achtervleugel zien er ook heel anders uit dan die van de auto van vorig jaar. De auto zal voor het eerst in het echt zijn te zien tijdens de testraces in Barcelona van 23 tot en met 25 februari. Mick Schumacher en Nikita Mazepin zijn de coureurs die in de VF-22 stappen. Lees hier meer over de nieuwe Haas.

Volledig scherm De nieuwe wagen van Haas. © Haas

Red Bull Racing

Met een 1 op zijn auto gaat Max Verstappen dit seizoen op jacht naar zijn tweede wereldtitel. Oracle Red Bull Racing presenteerde onlangs de nieuwe RB18, maar hield de meeste details van de auto natuurlijk nog verborgen voor de concurrentie. Lees hier meer over de nieuwe Red Bull.

McLaren

De nieuwe bolide van McLaren, de MCL36, heeft evenals voorgaande jaar papaya-oranje als hoofdkleur en accenten die iets lichter blauw zijn. Lando Norris en Daniel Ricciardo moeten dit seizoen het beste uit de auto zien te halen. Lees hier meer over de nieuwe McLaren.

Volledig scherm De nieuwe McLaren. © AFP

Williams

Met een overwegend donkerblauwe auto gaat Williams het nieuwe seizoen van de Formule 1 in. De coureurs Nicholas Latifi en Alexander Albon waren aanwezig bij de presentatie van de auto. Albon is nieuw in het team. De Thai heeft de plek ingenomen van George Russell, die naar Mercedes is verhuisd.

Volledig scherm De nieuwe Williams. © AFP

Aston Martin

Volledig scherm De nieuwe Aston Martin. © AFP

Alpha Tauri

Volledig scherm AlphaTauri © AlphaTauri

Ferrari

De rode auto heeft als naam F1-75 en is gebouwd volgens de nieuwe technische regels. Het doel voor dit jaar is duidelijk: Ferrari wil serieus de strijd aangaan met Mercedes en Red Bull in het wereldkampioenschap. Lees hier meer.

Volledig scherm In deze auto rijden Charles Leclerc en Carlos Sainz komend seizoen. © Ferrari F1

Op deze data presenteren de teams hun auto voor 2022:



• 18 februari: Mercedes

• 21 februari: Alpine

• 27 februari: Alfa Romeo

