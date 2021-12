Dit zijn de tijden waarop je Max Verstappen en Lewis Hamilton de komende dagen in de gaten moet houden

• 12 december: Abu-Dhabi Gaat hier, op de laatste F1-dag van 2021 de beslissing vallen? Dan valt of staat waarschijnlijk alles met de kwalificatie. Wie pole pakt, heeft een dag later op het Yas Marina Circuit de beste papieren. Niet voor niets wordt de Grand Prix van Abu Dhabi door het 20 bochten tellende circuit het Arabische Monaco genoemd. Deze eeuw werd het kampioenschap overigens al zeven keer beslist in de slotrace.

Nog 25 punten

Er liggen nog liefst 25 punten klaar voor de winnaar bij de laatste GP. Max Verstappen en Lewis Hamilton hebben momenteel exact hetzelfde aantal punten. Dit is de puntenverdeling per grand prix • Winnaar: 25 punten • Tweede: 18 punten • Derde: 15 punten • Vierde: 12 punten • Vijfde: 10 punten • Zesde: 8 punten • Zevende: 6 punten • Achtste: 4 punten • Negende: 2 punten • Tiende: 1 punt

Zijn er nog bonuspunten te verdienen?

Kunnen Hamilton en Verstappen straks allebei tot wereldtitel worden gekroond?

Nee. Stel dat ze beiden uitvallen dan is Verstappen de nieuwe wereldkampioen. Hij won namelijk meer grands prix’: negen om acht. Het is in de geschiedenis van de Formule 1 overigens nog nooit voorgekomen dat de bovenste twee coureurs hetzelfde aantal punten hadden ná het seizoen.



Eén punt verschil kwam wel voor: in 2007 werd Kimi Räikkönen wereldkampioen door Lewis Hamilton één puntje voor te blijven. In 2008 had Hamilton op zijn beurt één punt meer dan Felipe Massa.