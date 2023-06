Domper voor fans en coureurs: eerste vrije training gaat bijna compleet verloren door kapotte camera's

met Video Formule 1 weigert regels te wijzigen om Max Verstappen af te remmen: ‘Zou niet eerlijk zijn’

De Formule 1 is niet van plan tussentijds de regels te wijzigen om de dominantie van Max Verstappen tegen te gaan. „Dat zou niet eerlijk zijn en ook niet correct. We mogen niet het kampioenschap manipuleren”, stelt Formule 1-baas Stefano Domenicali in de podcast Beyond the Grid.