Door Verstappen gewonnen GP van Mexico weer beste race van het jaar

Het is voor het eerst dat één stad drie keer op rij de prijs krijgt. De GP van Australië werd ook drie keer bekroond, maar toen was één race in Adelaide gevolgd door twee in Melbourne.



De meeste toeschouwers kwamen kijken in Canada waar de lokale organisatie een totaal van 360.000 over drie dagen meldde. Daarna volgen de grands prix van het Britse Silverstone (344.500) en Mexico (337.043).



De overkoepelende organisatie zag een stijging van 8 procent in de toeschouwersaantallen. Bij dertien van de twintig races kwamen meer kijkers dan het jaar ervoor. Het gemiddeld aantal toeschouwers op de wedstrijddag was 76.722, over drie dagen iets meer dan 200.000.



,,Een toeschouwersaantal van meer dan 200.000 betekent dat twintig weekends per jaar de bevolking van een middelgrote stad zich rond het circuit verzamelt om een GP te zien'', constateerde commercieel directeur Sean Bratches.



