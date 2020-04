‘Drie dubbele races, geen Zandvoort op nieuwe F1-kalender’

Om dezelfde reden ontbreekt ook het legendarische Spa-Francorchamps op de kalender. Ook in België mogen er namelijk geen grote evenementen in die periode gehouden worden.



Hoewel Formule 1-baas Chase Carey gisteren niet wilde spreken van meerdere races op één circuit, gaan die geruchten al wel langere tijd. Volgens Bild begint het seizoen dan ook met twee races de Red Bull Ring, voordat de Formule 1 doorgaat naar het Engelse Silverstone voor twee races om daarna nog twee races te rijden op de Hungaroring in Hongarije. De races in Oostenrijk en Groot-Brittannië zouden sowieso zonder publiek zijn, zoals de organisaties deze week al aankondigden.



De seizoenfinale zou als vanouds zijn in Abu Dhabi, maar wel pas op 13 december. In totaal zouden er zeventien Grands Prix verreden worden.