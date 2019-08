Druk is er volledig vanaf bij reizend F1-circus

Door Rik Spekenbrink



Autosportfederatie FIA zal geen mannetjes met verrekijkers bij de fabrieken posteren. Dat er twee weken niet aan de auto’s wordt gesleutel, niet wordt geanalyseerd en getest, is weliswaar in het regelboek van de Formule 1 vastgelegd, maar het gaat hierbij vooral om vertrouwen. De zomerstop is niet alleen bedacht om coureurs een paar weken adempauze te bieden, ook het personeel heeft wel even vakantie en tijd met de familie verdiend. Dan is het niet de bedoeling dat overijverige teambazen de monteurs alsnog aan het werk zetten.