Dutch GP in Zandvoort sowieso nog tot en met 2025 op de Formule 1-kalender: ‘Geen eenvoudige beslissing’

De organisatie van de Heineken Dutch Grand Prix en Formula One Management zijn het eens geworden over een contractverlenging voor nog eens twee jaar Formule 1 in Nederland. Na 2023 wordt er ook in 2024 en 2025 sowieso nog geracet in Zandvoort. ,,Natuurlijk zijn we heel blij en tevreden, maar dit was geen eenvoudige beslissing.”

Bovenop de oorspronkelijk afgesproken contracttermijn van drie jaar heeft de Grand Prix van Zandvoort definitief groen licht voor nog eens twee races, in 2024 en 2025. Dat die verlenging er al een tijdje aan zat te komen, was voor niemand een verrassing na het succes van tweevoudig wereldkampioen Max Verstappen en de komst van Nyck de Vries als tweede Nederlandse Formule 1-coureur. Appeltje-eitje was de verlenging echter ook weer niet, benadrukte de organisatie meermaals, de laatste maanden.

,,Natuurlijk zijn we heel tevreden en blij met waar we nu staan. Maar dit was geen eenvoudige beslissing”, aldus GP-directeur Robert van Overdijk. ,,De stijgende kosten en de economische onzekerheid zijn een zorg. Net zoals de concurrentie van andere landen en grote steden. Maar de steun van het bedrijfsleven en de groeiende vraag van de fans, zowel uit Nederland als uit het buitenland geven de doorslag, in elk geval nog de komende drie edities.”

De belangstelling van de fan was nooit een punt van discussie in de onderhandelingen. Kaarten voor 2023 zijn al volledig uitverkocht, met 1,5 miljoen aanvragen was de belangstelling opnieuw gigantisch. ,,De GP van Nederland heeft zich snel op de kalender gevestigd als favoriet van de fans”, weet F1-president Stefano Domenicali, die de sport heeft zien veranderen na de terugkeer van Zandvoort op de F1-kalender. ,,De uitverkochte GP’s van de laatste twee jaar hebben de lat hoger gelegd op het gebied van organisatie, entertainment en duurzaamheid en we zijn verheugd onze relatie te verlengen. Er is enorme vraag naar F1-races, dus dit is het bewijs van het wat het team gedaan heeft om Zandvoort tot 2025 op de kalender te krijgen.”

Noem het gerust relatiemanagement. Zandvoort is niet zomaar een tussenstop op de F1-kalender, de badplaats streeft er met tal van groene en duurzame initiatieven ook naar om het F1-event van de toekomst te zijn. Daarom ook noemt sportief directeur Jan Lammers het wederom ‘uniek’ dat zijn Zandvoort ondanks gigantische concurrentie van (kapitaalkrachtige) toplocaties gewoon tussen wereldsteden als Las Vegas, Monaco en Sao Paulo op de kalender blijft staan. ,,En, zoals we dat intern zeggen, zijn we Ready for Tomorrow. We moeten en willen het F1 evenement van de toekomst neerzetten, dat is niet per se groter maar wel beter, intenser, meer beleving, duurzamer en inclusiever”, aldus Lammers.

Waar het vanuit de top van de sport lofuitingen blijft regenen, verloopt de samenwerking dichter bij de huis met de gemeente Zandvoort sinds de komst van een nieuw college wat stroever. Uit recent onderzoek blijkt dat de Dutch Grand Prix in 2021 heeft geleid tot 22,3 miljoen euro aan extra uitgaven in Zandvoort en 44,5 miljoen in de hele Metropoolregio Amsterdam. De verwachting is dat dit jaar, met 30% meer bezoekers de economische impact in de regio nog hoger ligt.

Ondanks die prachtige cijfers overweegt het nieuwe college nu of er ook nog een vermakelijkheidsbelasting van een aantal euro op de tickets voor de Grand Prix kan worden geheven om ‘stijgende beheerkosten te betalen’ en inwoners van het kustdorp niet op te laten draaien voor de kosten die gastvrijheid voor evenementen en toerisme met zich meebrengen. Dat idee zou natuurlijk een flinke financiële tegenvaller voor de GP-organisatie betekenen, die van de lokale, regionale en landelijke overheden tot nu toe altijd hebben gehoord dat ze financieel hun eigen boontjes moesten doppen.

,,Het is natuurlijk nog niet zo ver, maar ik moet wel zeggen dat ik van dit plan van schrik”, reageert Lammers op het idee van het collega in zijn woonplaats. ,,Als je het contrast ziet dat wij in een markt opereren waarin enorm veel competitie is met landen waar overheden heel veel geld over hebben voor een race en dat wij alles zonder overheidssteun hebben neergezet, dan hoop ik dat de gemeente nog tot inkeer komt. Die denken nu van: wij willen ook wel een graantje meepikken van dit succes. Maar de aanname dat er wel even een tientje extra op de kaartjes kan, is wat ons betreft wel erg kort door de bocht.”

