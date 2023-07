Dutch Grand Prix kan na uitspraak hoogste rechter ‘vrolijk’ naar de toekomst kijken

WK-stand Formule 1 | Max Verstappen loopt nog verder uit na maximale score in Oostenrijk

Max Verstappen had al straatlengte voorsprong op de concurrentie, maar na het raceweekend in Oostenrijk is dat verschil alleen maar groter geworden. De tweevoudig wereldkampioen won de sprintrace, de hoofdrace en pakte ook nog eens een extra punt voor de snelste raceronde.