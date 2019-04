Eén race gestart, wel onderdeel van de F1-historie

Door Rik Spekenbrink



Jan Flinterman en Dries van der Lof (1952)



Om publiek te trekken naar de Grote Prijs van Nederland, kregen Jan Flinterman en Dries van der Lof naar verluidt ieder 2000 gulden voor hun deelname. In Zandvoort werden zij in 1952 de eerste twee Nederlandse Formule 1-coureurs.



Flinterman was piloot van beroep, hij was officier bij de Luchtmacht. Hij vloog onder meer op de Spitfire, een Brits jachtvliegtuig. Na de Tweede Wereldoorlog begon hij aan een racecarrière, eerst in de Formule 3. Bij zijn debuut in de Formule 1 ging het al na zeven rondes mis met zijn Maserati. Maar met de auto van zijn teamgenoot Chico Landi wist Flinterman alsnog als negende te finishen.