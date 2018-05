Eerste podiumplek van het jaar voor Verstappen

Vettel was in rondje 18 de eerste die naar binnen ging voor mediumbanden, even later gevolgd door Bottas. Net op het moment dat ook Räikkönen wilde stoppen, begaf zijn turbo het en viel de Fin uit. De eerste meevaller voor Verstappen. Toen Hamilton even later nieuwe banden liet monteren, ging Verstappen aan de leiding in de grand prix die hij 2 jaar geleden won, zijn eerste zege in de Formule 1.



Uiteraard moest ook hij nog naar binnen voor een bandenwissel, maar aan de rap oplopende verschillen met teamgenoot Ricciardo bleek hoe hard Verstappen het gas intrapte. En hoe goed hij het rubber onder controle hield, ook na 30 rondjes, op het circuit dat bekend staat als 'bandenvreter'. Pas in rondje 35 kwam Verstappen binnen, als laatste van allemaal. Hij keerde terug op plek 4.



Toen werd Vettel vanaf plek 2 opnieuw naar binnen geroepen, een merkwaardige tactische beslissing van Ferrari en - eerlijk is eerlijk - de tweede meevaller voor Verstappen. Het uitvallen van Esteban Ocon leverde een virtuele safety car op. Toen de groene vlag verscheen, was Stroll niet scherp en tikte Verstappen de Canadees aan. Het maakte niets meer uit. De Nederlander bleef prima rondetijden klokken, liep in de slotronden zelfs weg bij Vettel en kon de champagne spuiten. Na de ellende van afgelopen weken smaakte het slokje dat hij nam extra zoet.