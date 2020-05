‘Elke geniale actie doet aan Ayrton denken’

Door Rik Spekenbrink



De fanzone in Bakoe vormde afgelopen weekeinde de uitzondering. Op andere Formule 1-circuits valt de stand met Ayrton Senna-handelswaar direct op, in Azerbeidzjan hadden alleen de drie grote teams van nu een kraampje. Autosporthistorie is de Azeri vreemd. Bij andere races is de karakteristieke beeltenis van Senna nooit ver weg. Sleutelhangers in de vorm van zijn iconische gele helm, zijn wit-rode McLaren op schaalmodel en T-shirts met de Braziliaanse krantenvoorpagina’s van maandag 2 mei 1994, de dag na zijn dood, vinden gretig aftrek.



Zijn graf in São Paulo zal vandaag weer dienstdoen als bedevaartsoord. Maar 25 jaar na zijn tragische ongeluk op het circuit van Imola leeft Ayrton Senna (1960-1994) voort. Ieder raceweekeinde valt zijn naam. Veel vaker dan die van Michael Schumacher bijvoorbeeld, die toch vier wereldtitels meer won. ,,Dat komt door de genialiteit van Senna”, zegt de Franse oud-coureur Jean Alesi (54) in de paddock van Bakoe. ,,Hij was de beste in inhalen, in het rijden bij regen, tijdens de kwalificatie en qua magische acties op de baan. Dus als iemand nu met een briljante actie komt, doet dat direct aan Ayrton denken.”

Alesi stond in de Formule 1 zo’n 75 keer op de startgrid met Senna. ,,Ik weet nog goed dat ik de eerste keer achter hem reed in de pitlane van Circuit Paul Ricard, bij mijn debuut. Toen al had hij zo’n excentrieke helm. Ik was meteen geïmponeerd.” En toch kan Alesi niet zeggen dat hij zijn collega goed kende. Want zo charmant, warm en genereus als Senna buiten de baan kon zijn, zo weinig oog en oor had hij voor zijn concurrenten. Alesi: ,,Hij was geen vriendelijk persoon. Ook niet hatelijk ofzo, maar als je zijn teamgenoot niet was, sprak hij gewoon niet met je. Hooguit als hij je nodig had om iets geregeld te krijgen op het circuit, of in de reglementen. Hoeveel kopjes koffie ik al die jaren met hem heb gedronken? Nul. Hij zat altijd in zijn eigen wereld.”

Volledig scherm Ayrton Senna (r) en Jean Alesi (m) op het podium na de Grand Prix van Monaco, mei 1990. Links, Gerhard Berger © anp

Dat beeld herkent Jos Verstappen (47) wel. Hij was erbij, die zondag in Imola. Als derde rijder van Benetton had hij de eerste twee races van 1994 gereden. Maar vlak voor nummer drie, de Grote Prijs van San Marino, bleek tweede man JJ Letho weer fit. Verstappen nam daarom op zondagmiddag plaats naast Olav Mol in het commentaarhok. In ronde 5 schoot Senna met ruim 300 kilometer per uur uit de Tamburello-bocht. ,,Ik had er gelijk een heel slecht gevoel over”, herinnert Verstappen zich. Een dag eerder was Roland Ratzenberger al om het leven gekomen tijdens de kwalificatie. In zijn cockpit had Senna op zondag een Oostenrijkse vlag gestoken, om na de race mee te zwaaien als eerbetoon. Maar zijn slechte voorgevoel over de race in Imola bleek terecht. Het raceweekeinde is de zwartste bladzijde in de historie van de Formule 1.

Verstappen deelde het asfalt dus maar twee keer met Senna. ,,Ik heb hem één keer gesproken, bij de toiletten. Hij stelde zich aan me voor. Ik denk dat het dertig seconden duurde.” Senna focuste zich enkel en alleen op het racen. Juist door die geheimzinnige kant hangt er nog altijd een mythische, mystieke sfeer om hem heen. Mensen die hem écht goed kennen, zijn er niet zo veel. En ze zwijgen, meestal. Maar voor veel autosportfans was hij een soort god, en bron van inspiratie. Vele jongens en meisjes zijn naar hem vernoemd.

Volledig scherm Ayrton Senna in de regen in Monaco © REUTERS

,,Senna had een enorme fanbase”, zegt Verstappen. ,,Zijn rijstijl sprak mensen aan. Hij was een vechter. Een unieke coureur en grote persoonlijkheid. Hij zei wat hij dacht, was niet bang om ergens tegenaan te schoppen en lag vaak in de clinch met de FIA. Dat moet je wel durven, je mengen in die politiek.” Senna was geen voorbeeld voor hemzelf, of later voor zoon Max. ,,Voorbeelden vind ik altijd iets raars”, zegt Verstappen. ,,Maar het is wel zo dat je in Lewis Hamilton en Max dingen van Senna terugziet. Het zijn pure racers. Alles of niets op de baan.”

Senna deed op de baan dingen die nooit zullen worden vergeten, zegt Alesi. ,,Ik was behalve zijn concurrent ook zijn fan. Hij was een iconische coureur.”

De veiligheidsmaatregelen die direct na het rampweekeinde werden genomen hebben de Formule 1 veel veiliger gemaakt. In de 25 jaar die verstreken overleed alleen Jules Bianchi door een raceongeluk. ,,Meteen na Imola werden de auto’s veiliger en langzamer gemaakt”, zegt Verstappen, die later dat seizoen nog acht grands prix reed. ,,Ik denk dat het ongeluk van Senna mij in 1996 in Spa heeft gered. Door die oplopende randen langs de cockpit, kon ik gewoon de auto uitstappen.”