Emotionele Verstappen nog altijd verbolgen over juichende Hamilton op Silverstone: ‘Dat kan je niet maken’

Verstappen werd uiteraard ook gevraagd naar zijn hoogtepunten van het afgelopen jaar, waarbij hij de laatste race in Abu Dhabi niet mocht noemen. ,,De twee races in Oostenrijk (27 juni en 4 juli, red.) waren prachtig, maar de race in Zandvoort was natuurlijk ook onvergetelijk. Toen ik daar over de lijn kwam, viel er ook iets van me af. ‘Het is klaar’, vooral een gevoel van opluchting na een hectische week waarin de verwachtingen van iedereen heel hoog waren. Het was echt een superweekend voor alle raceliefhebbers. Al die nieuwe bochten waren leuk om te ontdekken en dankzij het publiek werd het natuurlijk onvergetelijk.”



Uiteraard werd Verstappen ook gevraagd naar zijn mindere momenten in het afgelopen jaar, waarin het vanaf het begin stuivertje wisselen was met zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton in de strijd om de koppositie in het WK-klassement. ,,Het gevecht was heel stevig en heftig.” Dat kwam vooral tot uiting op zondag 18 juli in Silverstone, waar Verstappen van de baan werd gereden en met nekklachten naar het ziekenhuis werd afgevoerd. Hamilton won de race vervolgens en vierde dat na afloop uitbundig, nadat hij had vernomen dat Verstappen in orde was. Toch stak die vreugde bij Hamilton Verstappen enorm, zo bleek ook een halfjaar later nog. ,,Ik denk niet dat je dat kan maken, om dat zo te vieren na zo'n serieuze crash. Laten we het zo zeggen: ik had het niet zo gedaan.”