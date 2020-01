Entertainmentprogramma GP van Zandvoort bekend: Nick & Simon, Guus Meeuwis, Kris Kross

Op vrijdag 1 mei zullen Nick & Simon het grand prix-weekeinde openen met een optreden voorafgaand aan de eerste training. Het gehele weekeinde moet een festivalgevoel oproepen, zo meldt Zandvoort. Er is nog niet bekend welke artiest het weekeind op 3 mei gaat afsluiten na de Grand Prix. Voor de race verzorgt Kris Kross Amsterdam de muziek. Imre van Leeuwen, de directeur van de Dutch GP en verantwoordelijk voor het entertainment, hint wel op een grote dj-naam. ,,We hebben een hele schare dj’s die bekend zijn over de hele wereld, onze focus is met een van die dj’s op zondag een feestje te bouwen.”

Verbouwing

Eind februari is de verbouwing Circuit Zandvoort klaar. ,,We zijn enorm opgeschoten. We zijn nu in de fase van de opbouw en we liggen keurig op schema’’, zei directeur Robert van Overdijk van het circuit.



Bulldozers, hijskranen en zandwagens bevolken nu nog de bouwplaats, die het circuit nu is. Op 3 mei staat de eerste Grote Prijs van Nederland in de Formule 1 sinds 1985 op de kalender. ,,Er moet nog veel gebeuren, maar het ziet ernaar uit dat de asfaltering van het vernieuwde circuit eind februari klaar is. Dan kunnen de auto’s eroverheen’', aldus Van Overdijk.