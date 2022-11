Er lijkt iets te zijn geknapt in de bromance van Max Verstappen en Sergio Pérez

Formule 1-fans horen pas later of ze in 2023 naar Zandvoort mogen: ‘We hebben meer tijd nodig’

De toewijzing van tickets voor de Dutch GP van volgend jaar in Zandvoort heeft vertraging opgelopen. Volgens een woordvoerder wordt voor alle nieuwe aanvragen pas later bekend of deze zijn toegewezen. ,,Dit uitstel is nodig omdat we meer tijd nodig hebben”, zegt hij.

