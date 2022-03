F1 in staat van alarm na aanval: rondetijden van Max Verstappen of Charles Leclerc doen er even niet toe

Snelste tijd én uitval­beurt voor Charles Leclerc, Max Verstappen tweede in avondtrai­ning

Ook na het tweede trainingsuur in Djedda was het Charles Leclerc die met zijn Ferrari bovenaan de tijdenlijst stond: 1.30,074. Veel meer was er voor de Monegask echter niet te juichen, hij raakte namelijk ook nog de muur en viel daardoor uit. Max Verstappen (1.30,214) kon niet de gewenste kwalificatiesimulatie doen en kwam opnieuw op P2 uit.

