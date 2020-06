F1 lanceert #WeRaceAsOne om ongelijkheid te bestrijden

Zwarte Na­scar-cou­reur Wallace treft strop aan in pitbox op circuit

7:48 De zwarte Nascar-coureur Darrell ‘Bubba’ Wallace heeft een strop aangetroffen in zijn pitbox op het circuit van Talladega in de staat Alabama, waar maandag een race op het programma staat. De organisatie van de populaire Amerikaanse raceklasse onderzoekt wie de strop daar heeft neergelegd. Wallace is de enige zwarte coureur in de Nascar Cup Series.