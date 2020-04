‘F1-seizoen moet in Europa starten, desnoods zonder publiek’

,,Reizen wordt voor teams en betrokkenen één van de grootste problemen”, aldus Brawn in gesprek met Sky Sports . ,,Een Europese start zou gunstig zijn, zelfs als die besloten is. We kunnen een zeer gesloten omgeving creëren, met teams die met charters komen en naar het circuit geleid worden. Dan zorgen we dat iedereen getest is, zodat er geen risico is voor iemand.” Een race zonder toeschouwers noemt Brawn ‘niet geweldig, maar beter dan helemaal niet racen’. ,,We moeten onthouden dat miljoenen mensen de sport thuis volgen. Veel van hen zijn geïsoleerd. Als wij de sport draaiend kunnen houden en mensen kunnen vermaken, zou dat een enorme bonus zijn in deze crisis. Maar we mogen geen risico’s nemen met mensen. We kijken nu naar een organisatorische structuur die ons de snelste start kan opleveren én die we kunnen doortrekken. Het heeft geen zin om te beginnen en dan weer een tijd te stoppen.”

Uitstel

Afgelopen dinsdag nog werd de Grand Prix van Canada, zoals verwacht, voor onbepaalde tijd uitgesteld. Eerder was het al de beurt aan Australië, Bahrein, Vietnam, China, Zandvoort, Spanje en Azerbeidzjan. Bovendien trok Monaco zelf de stekker uit de Grand Prix aldaar. De eerstvolgende races die nog niet afgelast zijn, staan op de planning in Europa (Frankrijk, Oostenrijk, Groot-Brittannië, Hongarije, België en Italië). Frankrijk is de eerste op 28 juni, al zijn er volop vraagtekens of de race op Paul Ricard doorgaat. De Grand Prix valt samen met de Grand Départ van de Tour de France in Nice, eveneens in Zuid-Frankrijk. Veel is dus ook afhankelijk van wat de Tour-organisatie besluit. In Oostenrijk - gepland op 5 juli - groeit de hoop dat daar een race een verreden kan worden. In dat land worden de coronamaatregelen inmiddels afgezwakt.



Volgens Brawn is het nog altijd mogelijk om achttien of negentien races te rijden als de Formule 1 het voor elkaar krijgt om in juli te starten. Er zou dan drie weken geracet moeten worden, gevolgd door één vrij weekend. ,,Acht races is volgens de FIA-statuten het minimale aantal voor een wereldkampioenschap”, aldus Brawn. ,,Dat kunnen we zelfs vanaf oktober nog halen. Oktober is wel een uiterste datum. Al zouden we dan nog altijd in de knel kunnen komen met volgend seizoen. Dat zoeken we uit, of we kunnen uitwijken tot januari. Er zijn veel complicaties, zoals je je kunt voorstellen.”



Brawn sluit ook tweedaagse races niet uit, bijvoorbeeld in China. Er wordt ook al gesproken van een dubbele race op de Oostenrijkse Red Bull Ring, waar Max Verstappen vorig seizoen zegevierde.