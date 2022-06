F1-team Mercedes schuldbewust na pijnlijke race in Bakoe: ‘We hebben onze rijders te ver gepusht’

,,We hebben ons materiaal en de rijders te ver gepusht en dat zorgde ervoor dat ze zich zeer ongemakkelijk voelden in de auto. Dat kunnen we simpelweg niet meer doen”, zei Vowles. ,,Het is onze verantwoordelijkheid dat dit niet zo doorgaat.”

Russell en Hamilton eindigden in Azerbeidzjan respectievelijk als derde en vierde, wel ver achter de Red Bull-coureurs Max Verstappen en Sergio Pérez. De Mercedessen hebben dit seizoen op rechte stukken last van ‘porpoising’, het stuiteren van de auto over de baan bij hoge snelheid. In Bakoe was dat duidelijk zichtbaar op het lange rechte stuk bij start/finish. De coureurs hebben daar in fysiek opzicht last van.