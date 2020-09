Familie Williams stapt na 43 jaar uit de Formule 1

De verkoop van het Formule 1-team van Williams betekent nu ook het einde van de beroemde Britse familie in de sport. Claire Williams treedt na de Italiaanse Grand Prix van zondag in Monza af als baas van het team.

Na 43 jaar en bijna 750 races komt er nu definitief een einde aan het het tijdperk-Williams. De renstal werd onlangs al verkocht aan het in de VS gevestigde Dorilton Capital. ,,Het is met een zwaar gemoed dat ik het team loslaat”, zei Williams in een verklaring. ,,Ik had gehoopt mijn werk tot ver in de toekomst voort te zetten en de erfenis van Williams te behouden voor de volgende generatie, maar de verkoop heeft alles veranderd.‘’

Het team presteerde de laatste jaren slecht en zag de financiële basis steeds verder inzakken. Om een faillissement te voorkomen is het team verkocht aan een partij met geld. ,,Nu de toekomst van het team is veiliggesteld, voelt dit voor ons als het juiste moment om afstand te nemen van de sport. Onze familie heeft het raceteam en de mensen die er werken altijd op de eerste plaats gezet, dus de verkoop is absoluut de juiste beslissing geweest. Ik ben er zeker van dat de nieuwe eigenaren het team van Williams weer naar de top kunnen terugbrengen”, aldus Wiliams, die sinds 2013 de dagelijkse leiding in handen had.

Williams stond sinds mei te koop, omdat het in acute geldnood zat. Williams incasseerde vorig jaar een verlies van bijna 15 miljoen euro en zag dit jaar als gevolg van de coronacrisis nog grotere financiële problemen opdoemen. Het team tekende vorige maand wel het nieuwe Concorde Akkoord, waarmee het zich voor de komende vijf jaar heeft verbonden aan de Formule 1.

Jacques Villeneuve in zijn Williams Renault op Silverstone in 1997.

Het team werd opgericht door haar vader Frank Williams en won zeven kampioenschappen voor coureurs en negen constructeurstitels. De laatste wereldtitel dateert alweer van 1997 met Jacques Villeneuve achter het stuur. Het Britse team scoorde in 2019 slechts één punt, dankzij een 10de plaats van Robert Kubica.

Beroemde namen hebben voor het team gereden, waaronder de wereldkampioenen Alain Prost, Nelson Piquet en Ayrton Senna. De Britse wereldkampioenen Nigel Mansell en Damon Hill hielpen het team enorm populair te worden bij de fans in de eigen land. Williams heeft 114 races gewonnen, 128 poleposities ingenomen en is het op twee na langst bestaande team in de geschiedenis van de serie.

De laatste jaren rijden de coureurs steeds in de achterhoede. Dit jaar gaat het iets beter, maar George Russell en Nicholas Latifi hebben nog geen WK-punten verdiend.