Fernando Alonso vervangt komend jaar Sebastian Vettel bij Aston Martin: ‘Ik moet deze kans grijpen’

Alonso komt sinds vorig jaar uit voor het team Alpine F1. In 2005 en 2006 werd hij bij Renault wereldkampioen. Daarna reed de Spanjaard voor Ferrari en McLaren, totdat hij eind 2018 afscheid nam. Twee jaar later keerde Alonso terug in de Formule 1.

Vettel (35) maakte afgelopen week bekend dat hij na dit seizoen stopt. De Duitse viervoudig wereldkampioen komt sinds vorig jaar uit voor Aston Martin. Daarvoor reed hij voor Red Bull en Ferrari.

,,Dit team heeft duidelijk de energie en toewijding om te winnen en is op dit moment een van de spannendste teams in de Formule 1", zei Alonso over de renstal van de Canadese teameigenaar Lawrence Stroll, de vader van de andere Aston Martin-coureur Lance Stroll. ,,Ik ken Lawrence en Lance al heel lang en het is overduidelijk dat ze de ambitie en passie hebben om te slagen in de Formule 1.”

Quote Ik wil weer winnen en moet daarom deze kans grijpen Fernando Alonso

Alonso zegt dat hij de renstal heeft zien groeien. ,,Niemand in de Formule 1 laat momenteel meer visie en toewijding om te winnen zien. Ik heb nog steeds de honger en ambitie om vooraan mee te strijden en wil onderdeel zijn van een organisatie die wil leren, ontwikkelen en slagen”, zegt de gelouterde coureur. ,,Ik wil weer winnen en moet daarom deze kans grijpen.”

Voor Lawrence Stroll is Alonso altijd een winnaar geweest. ,,Het was daarom een logische stap om hem uit te nodigen onderdeel te worden van de ontwikkeling van dit winnend team”, aldus de Canadese miljardair. ,,We kwamen er snel achter dat we dezelfde ambities en waarden hebben.”

Alonso heeft dit seizoen 41 punten verzameld, waarmee hij tiende staat in de door Max Verstappen aangevoerde WK-stand. Zijn beste uitslag is de vijfde plaats in de Grote Prijs van Groot-Brittannië. Vorig jaar haalde Alonso bij de GP van Qatar het podium met een derde plaats.

