Fernando Alonso ziet geen gevaar bij crash Verstappen en Hamilton: ‘Ze rijden 40 kilometer per uur’

Video Mercedes-baas Wolff over crash Verstappen en Hamilton: ‘De halo heeft Lewis zijn leven gered’

10:55 Toto Wolff vermoedde dat er min of meer opzet in het spel was vanuit Max Verstappen, toen die samen met Lewis Hamilton in de grindbak eindigde in Monza. De Mercedes-baas vond bovendien dat de stewards een lijn moeten trekken. ,,We willen niks ernstigers zien.” Zo stelde hij ook dat de halo het leven van Hamilton heeft gered.