Ferrari kiest voor speciale kleurstelling bij thuisrace in Monza

De coureurs Charles Leclerc en Carlos Sainz dragen voor de gelegenheid ook gele racepakken. Geel is Ferrari’s “tweede kleur”, aldus de renstal. Het is de kleur die hoort bij thuisstad Modena en geel is ook de achtergrond van het beroemde logo; het steigerende paard.

Ferrari hoopt dat het gele accent geluk brengt in de Grote Prijs van Italië komende zondag. Leclerc was de laatste winnaar van Ferrari in Italië. De Monegask won in 2019 de race op Monza, het circuit dat bekend staat om de hoge snelheden die de Formule 1-auto’s kunnen halen.